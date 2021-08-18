МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Есть несколько признаков того, что автомобиль пора продавать. Первое – мелкие постоянные поломки на достаточно свежем авто, коррозия на подвеске или топливной магистрали, выросший расход бензина и масла. При появлении этих "симптомов" стоит просчитать, что будет экономически выгоднее – ремонт или продажа авто, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его словам, произведенные в Корее, России и Китае автомобили имеют оптимальный срок эксплуатации 3-5 лет. Более "надежными и долговечными" считаются авто из США, Японии и Европы.

"Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести 5-7 летний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее", — считает специалист.

Выгодное вложение. Когда авто дорожает после покупки

"Однако после 5 лет стоимость перестает снижаться в случае, если пробег на автомобиле не больше 110 тысяч километров, можно продать транспортное средство за 95% потраченных на машину денег", — уточняет эксперт.

Однако в настоящий момент стоит только ориентироваться на свои личные потребности и менять авто, если в этом есть необходимость, не стоит гнаться за выгодами — невозможно предугадать рыночную ситуацию, сейчас она переменилась, автомобили практически не теряют в цене.

"Сегодня даже некоторые массовые автомобили трех лет могут оказаться выгодной инвестицией", — резюмирует специалист.