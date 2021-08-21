МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Корпорация General Motors (GM) отзывает более 63 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV 2020 — 2022 модельного года и свыше 9 тыс. Bolt EV 2019 года выпуска, сообщило агентство Reuters.

Отзывная кампания связана с дефектов аккумуляторной батареи, который может привести к возгоранию транспортного средства. Акции автопроизводителей под давлением из-за проблем с поставками чипов

Как отмечают в GM, аккумуляторы имеют два дефекта, приводящих к возгоранию.

Кампания по отзыву пройдет в США и Канаде.

Сообщается, что продажи электромобилей данной модели приостановят на неопределенное время. GM будет добиваться возмещения издержек у поставщика АКБ, компании LG. GM оценила сумму ущерба в миллиард долларов.

В LG сообщили об активной работе с клиентами и заверили, что компания сделает все, чтобы отзыв автомобилей доставил покупателям минимум сложностей. Акции LG подешевели на 2.2% в результате инцидента.

В июле GM уже отозвала 69 тысяч Chevrolet Bolt. За все время использования имели место девять случаев возгорания транспортных средств, оборудованных данными АКБ.

Помимо этого, Tesla в июне сообщила об отзыве 6 тыс. транспортных средств.

Ранее новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне.

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