МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Угонщики не выбирают автомобили яркого цвета, в подавляющем большинстве случаев они отдают предпочтение белым или черным моделям, подсчитали эксперты страховой компании "Согласие" и поделились статистикой с РИА Новости.

Выяснилось, что в 60% случаев злоумышленники угоняют машины, припаркованные владельцем около дома. В большинстве заявлений клиенты пишут, что не обнаружили автомобиль, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищают автомобиль, который ранее арендовали.

"В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили", — рассказали в "Согласии".

Аналитики компании подсчитали, какие автомобили стали самыми популярными у угонщиков в первом полугодии. Среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. В России теперь можно купить ОСАГО без техосмотра

Частота угонов – это отношение количества угнанных автомобилей данной марки и модели к количеству застрахованных машин данной марки и модели.

На втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Почти половина авто за этот период были похищены в Москве и области, рассказал страховщик и напомнил: при покупке каско установка противоугонной системы позволяет клиенту сэкономить от 40% до 90% уплачиваемой премии по страхованию риска "угон".

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