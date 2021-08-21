МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Kia Rio остается самой популярной иномаркой в России, сообщило Mail.Ru Auto. Данный автомобиль по продажам уступает только отечественным Lada Granta и Vesta. Более 73 тысяч электромобилей Chevrolet признали небезопасными

Эксперты проекта "Цена Авто" исследовали динамику цен и сделали вывод, что за два года (06.2019 — 08.2021) седан Kia Rio в базовой комплектации подорожал на 155 тыс. руб, или на 20,3%.

Люксовая версия аналогичной машины подорожала на 200 тыс. руб, или на 18,6%.

Отмечается, что с 07.2017 по 06.2019 "базовая" Kia Rio подорожала на 104 000 рублей (16%), а топовая — на 85 000 рублей (8,6%).

Сегодня обновленная версия седана Kia Rio доступна по цене от 919 тыс. руб за комплектацию Classic (МКПП, 100 л. с., двигатель 1,4 л.).

Версия Premium (АКПП, 123 л. с., двигатель 1,6 л.) обойдется в 1 274 900 руб.

Сообщается, что хэтчбек Kia Rio X с июля 2019-го по июль 2021 года подорожал на аналогичную сумму.

Минимальная комплектация автомобиля выросла в цене на 155 000 (17,5%), максимальная — на 200 000 ₽ (17,6%).

Сейчас хэтчбек Kia Rio X стоит от 1 039 900 до 1 334 900 руб.

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