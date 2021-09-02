МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях ВЭФ-2021. Мантуров видит основания для снижения экспортных пошлин на металлы

"Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца года не будет продлена. С точки зрения следующего года — будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке", — сказал он.

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллионов рублей. Купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые.

В феврале большинство кредитных организаций прекратили выдачу льготных автокредитов из-за исчерпания лимита средств госпрограммы, говорили РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД) и подтвердили игроки рынка. В июне министр пояснил, что программа не возобновляется из-за "перегретого рынка". Он отмечал рост продаж и нехватку некоторых моделей машин.

При этом Минпромторг РФ планирует направить около 10 миллиардов рублей на программы льготных автокредитов и льготного лизинга в 2022 году, сообщил журналистам Денис Мантуров.

"На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому около 10 миллиардов — это включая лизинг. Поэтому у нас есть всегда возможность маневра. Поэтому мы будем принимать решение к концу года, как и с какого момента стартовать поддержку", — сказал он.

При этом министр уточнил, что средства на льготное автокредитование и лизинг будут распределены в пропорции 50 на 50.

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 миллиарда рублей (на лизинг — 3,8 миллиарда рублей), но средства закончились уже к середине февраля. В июне министр пояснил, что программа не возобновляется, поскольку рынок и так перегрет — продажи растут, некоторых моделей машин не хватает.

Министерство реализует несколько программ льготного лизинга: "Доступная аренда" (оперлизинг), "Российский тягач" (лизинг магистральных седельных тягачей), "Российский фермер" (поддержка сельхозпроизводителей) и "Свое дело" (поддержка МСП). В льготном автокредитовании действуют две программы — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Они позволяют ряду категорий граждан получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллионов рублей.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.