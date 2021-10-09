МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российским автомобилистам необходимо до 1 декабря уплатить транспортный налог, напоминает портал Autonews. Эксперт подсказал, как взять автокредит без ущерба для кошелька

В конце сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать россиянам налоговые уведомления для уплаты физлицами, в том числе, транспортного налога. При этом служба обратила внимание на расширение перечня легковых автомобилей, попадающих под "налог на роскошь": с 2020 года в него попали автомобили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

При этом ведомтсво обратило внимание на то, что под уплату наплога попадает расширенный список автомобилей, попадающих под так называемый налог на роскошь — в него из-за резкого роста цен были включены и модели массовых брендов: Mazda CX-9, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback и другие.

Портал уточняет, что схема начисления автомобильного налога в РФ не менялась с 2003 года — сумма зависит от мощности двигателя. Посчитать транспортный налог на собственный автомобиль можно в калькуляторе на официальном сайте ФНС. Автоэксперт рассказал, сколько топлива нужно заливать зимой

Кроме того, 1 декабря завершается эксперимент с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства (СТС). Напомним, что 9 сентября россияне могли хранить СТС в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне.

По результатам эксперимента власти решат дальнейшую судьбу электронных документов на транспорт.