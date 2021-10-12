МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Есть два возможных способа сэкономить на обслуживании. Первый заключается в том, чтобы эксплуатировать автомобиль максимально корректно — в этом случае вы как минимум избавите себя от дорогостоящих работ по ремонту подвески и трансмиссии. Если же речь идёт о проведении штатного техобслуживания, то вам необходимо знать перечень официальных работ, которые дилер должен провести на вашем автомобиле, согласно регламенту автопроизводителя. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"В том случае, если вам начинают навязывать дополнительные услуги, то вы должны самостоятельно принимать решения, воспользовавшись здравым смыслом и техническими знаниями, если они есть. Если же представитель дилера не в состоянии понятно обосновать необходимость дополнительных операций — смело от них отказывайтесь", — советует он.

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Кстати, по словам эксперта, необязательно проводить плановое ТО у официального дилера. Закон позволяет сделать это в сертифицированном техническом центре. И как правило, стоимость техобслуживания будет намного привлекательней, заключает Васильев.