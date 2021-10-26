МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Самое лучшее время приобрести новый автомобиль и продать свой – сейчас. Цены на машины в России растут ежегодно, и нет смысла ожидать, что они подешевеют. Дефицит автомобилей и комплектующих продолжит сохраняться в отрасли в ближайшие месяцы, что, скорее всего, снова подстегнет рост стоимости. Вероятнее всего, до конца 2021 года машины еще подорожают, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "АВИЛОН" Павел Червяков.

Платные дороги в России могут подорожать

"А если, например, продать сейчас и только через 4-5 месяцев купить, то может получиться так, что автовладелец сейчас продал за одну сумму, а через 5 месяцев было бы возможно продать дороже. Плюс ко всему и новые машины подрастут в цене", — подчеркнул Павел Червяков.

Что касается скидок, то, по мнению специалиста, в ближайшие месяцы глобальных скидок по авторынку в целом ожидать не стоит. Возможно, определенные дисконты будут представлены только на отдельные модели. Так что, откладывать покупку на более поздний срок не стоит.



