МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Уже в октябре автолюбители начали по почте получать письма из своих территориальных налоговых органов с расчётом транспортного налога за предыдущий 2020 год. Транспортный налог — один из трех имущественных налогов, которые платят граждане — собственники транспортных средств. Это региональный налог, а это значит, что все собранные средства остаются на местах и тратятся на неотложные социальные и иные нужды области, края, республики, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причём по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года", — подчеркивает юрист. ФНС объяснила причины роста налога для ряда владельцев недвижимости

Затягивать оплату не стоит – если вы забудете выполнить свою конституционную обязанность, на неуплаченную сумму будут начислены пени, а при большой сумме долга, возмещением и наложением обеспечительных мер займутся уже судебные приставы.

По словам Соловьева, за истёкший период методика расчёта налога в целом не изменилась. Важно учитывать, что расчёт налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина. Так что, если адрес фактического проживания и регистрации не совпадает, стоит озаботиться тем, как получить вышеуказанные документы на руки. Это возможно сделать, заглянув в почтовый ящик по месту регистрации, получив распечатку в МФЦ, а также в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС (nalog.gov.ru). К слову, там налоговое уведомление будет в любом случае, даже, если гражданин в своё время отказался от почтовой рассылки. Не стоит искать платежку на Госуслугах, там отражается только налоговая задолженность (соответственно, там она появится только после 1 декабря, и то вместе с суммой пени).

"Владельцам транспортных средств необходимо помнить: если уведомление не получено ни одним из вышеперечисленных способов, необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию по месту регистрации лично или через сервис "Обратиться в ФНС России". Факт своевременного обращения поможет избежать финансовых и эмоциональных потерь", — уверен юрист. Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

Кроме того, каждый желающий может лично проверить точность расчёта налога как соотношение базовой налоговой ставки, которая зависит от региона регистрации, марки машины и мощности двигателя. Но необходимо будет учесть несколько важных деталей: базовые ставки утверждены правительством, однако каждый регион может их менять, кроме того, необходимо уточнять перечень льготных категорий граждан, освобождённых от уплаты налога, заключил Соловьев.