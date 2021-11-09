МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В обычных условиях процесс активации печки или климат-контроля, как правило, не вызывает никаких проблем. Однако, осень — это сложное время со значительными перепадами температур и высокой влажностью. Так что, если в вашем автомобиле современный климат-контроль, то после запуска двигателя необходимо активировать режим активного обдува стёкол для того, чтобы прогреть их, как можно быстрее. Для этого в автомобиле предусмотрены специальные кнопки, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"После того, как стекла перестанут запотевать, стоит переключиться в обычный режим работы климат-контроля. Если ваш автомобиль не оснащён продвинутой системой вентиляции, то, манипулируя с дефлекторами воздуховодов, самостоятельно перенаправляем воздушные потоки на стёкла. И только после их очистки от влаги можно задуматься о комфорте в салоне", — считает специалист.

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Кстати, для ускоренного отпотевания лобовых стёкол специалист советует откинуть противосолнечные козырьки. Они будут дополнительно улавливать потоки тёплого воздуха.

"Если вы сомневаетесь в состоянии своего аккумулятора, то до запуска двигателя проконтролируйте, что система отопления автомобиля не активна. Все-таки она является серьезным потребителем энергии", — подытожил Васильев.