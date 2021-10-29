МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Если вы обладатель современного автомобиля и предполагаете использовать его в рамках современной концепции владения, то есть несколько лет до приобретения нового, то можно не делать с авто ничего, за исключением штатных операций, предусмотренных автопроизводителем. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Если вы хотите придать автомобилю индивидуальность или повысить его ездовые характеристики, стоит проявлять осторожность — нельзя применять нештатную светотехнику или не сертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники и силовые бампера. Нельзя тонировать cтекла с нарушением существующих норм. Все это очень сильно влияет на безопасность", — предупреждает он. Дальше – пешком: мировому автопрому грозит полный паралич

Также стоит c осторожностью подходить к вопросу повышения мощности двигателя с помощью, например, чип-тюнинга. Во-первых, любой чип-тюнинг — это понижение экологических норм работы двигателя, что уже "не очень хорошо". А, во-вторых, повышенная мощность двигателя приведёт к дополнительной нагрузке на коробку передач, трансмиссию и тормоза. Это может привести к их выходу из строя или потребует дополнительной доработки и этих узлов.

В погоне за красивым видом автомобиля не стоит использовать нештатные колёса, в особенности, с неправильным вылетом. Это, по словам специалиста, негативно влияет на управляемость, а значит, и на безопасность.

С учетом наступающих холодов эксперт рекомендует соблюдать определенные правила при мойке автомобиля. "Чтобы не замёрзли замки и уплотнители дверей, лучше использовать силиконовые смазки, и, конечно, сушить автомобиль после мойки", — говорит Васильев. При этом, в зимних условиях не следует мыть мотор — из-за большого перепада температур влага может проникнуть даже в герметичные разъемы и вызвать проблемы.

"Кстати, для облегчения жизни двигателя можно использовать различные присадки к маслу и топливу от известных и хорошо себя зарекомендовавших брендовых производителей для улучшения холодного пуска двигателя", — заключил автомобильный эксперт.