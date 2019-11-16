МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.

"Как не выйти на просрочку — наверное, по праву один из главных вопросов клиента банка или МФО. Однако, к сожалению, задают его себе лишь малая часть. Немаловажно будет взвесить свои финансовые возможности и понять посильна ли долговая нагрузка. Когда заемщик видит на бумаге платеж 30 тысяч рублей, то ему трудно в ряде случаев понять и сопоставить свои возможности и силы платить именно эту сумму", — говорит он.

"Поэтому если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий "краш-тест", не оформляя ссуду, понять реально ли прожить на оставшуюся сумму после "выплаты понарошку" или нет", — советует Морозов, добавляя, что в идеале платеж по кредиту не должен превышать 30-40% от дохода.

Перед оформлением кредита также стоит внимательно прочитать договор, понять свои права и, в первую очередь, обязанности. При этом в России лишь четверть клиентов внимательно читают документы перед тем, как взять кредит, указывает эксперт.

Наконец, не стоит пренебрегать закрывающими документами, предупреждает Морозов. "Оставшиеся невыплаченные 100 рублей в будущем могут стать просроченной задолженностью, которую придется урегулировать", — поясняет он.