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2021
https://1prime.ru/banks/20210313/833213768.html
Эксперт объяснил, в чем преимущество анонимных банковских карт
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Недостатки неименной карты являются продолжением ее достоинств. Так, неименная карта не предполагает выдачи наличных в кассах банков — там обязательно сверят ФИО в... ПРАЙМ, 13.03.2021
кредит, банк, наличные, банковская карта, новости, финансы, общество , банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Недостатки неименной карты являются продолжением ее достоинств. Так, неименная карта не предполагает выдачи наличных в кассах банков — там обязательно сверят ФИО в идентификационном документе с именем на карте, точнее — его отсутствием. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
"Однако с развитием банкоматных сетей, онлайн-торговли и повсеместных PIN-based transactions, NFC, Apple/Android Pay значение имени на карте в качестве меры безопасности/идентификации становится анахронизмом", — уточнил эксперт.
По его словам, главное достоинство неименной карты — скорость изготовления.
Следует отметить, что неименные карты часто путают с предоплаченными, хотя это разные продукты.
"В отличие от предоплаченных карт неименные карты выдаются клиентам при открытии счета, поэтому нет риска утери денежных средств при утрате инструмента пользования ими", — заключил экономист.
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