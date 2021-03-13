МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Недостатки неименной карты являются продолжением ее достоинств. Так, неименная карта не предполагает выдачи наличных в кассах банков — там обязательно сверят ФИО в идентификационном документе с именем на карте, точнее — его отсутствием. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"Однако с развитием банкоматных сетей, онлайн-торговли и повсеместных PIN-based transactions, NFC, Apple/Android Pay значение имени на карте в качестве меры безопасности/идентификации становится анахронизмом", — уточнил эксперт.

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Следует отметить, что неименные карты часто путают с предоплаченными, хотя это разные продукты.

"В отличие от предоплаченных карт неименные карты выдаются клиентам при открытии счета, поэтому нет риска утери денежных средств при утрате инструмента пользования ими", — заключил экономист.

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