МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал в интервью газете "Известия", каким группам клиентов будет удобно оформить кредит, не выходя из дома, с помощью маркетплейса Банка России. Экономист предрек Украине серию дефолтов

Ранее СМИ сообщили о запуске сервиса по выдаче потребкредитов, разработанного Банком России. Сделку можно оформить онлайн, клиенту не нужно приходить в отделение банка, прокомментировали в пресс-службе Центрального банка.

По мнению Домащенко, сервис был подготовлен для удобства активных потребителей кредитных продуктов, например, заемщиков с несколькими кредитами, которые ранее уже перекредитовывались. Клиенты с единичными случаями кредитования не будут активно использовать маркетплейс, добавил специалист.

Финансовый "магазин на диване" предоставит реальную возможность для стимулирования конкуренции между банками, считает эксперт.

Кредитные учреждения с небольшими бюджетами на рекламу и персонал могут стать бенифициарами запуска финансового "супермаркета". Маркетплейс "очень нужен банкам с малой сетью филиалов и не раскрученных в СМИ", — объяснил Домащенко.

Читайте также:

Эксперт научила определять, правильно ли вам начислят пенсию