МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Как принято говорить в вопросах обсуждения своевременности получения кредита, лучше вообще не занимать. Но стандартные лайфхаки по получению кредитов довольно просты – лучше это делать под конец месяца/квартала/полугодия/года, поскольку можно получить дополнительные бонусы или несколько снизить проценты по кредиту или кредитной карте. Отделения закрывают отчетный период и стараются нарастить количество продаж, поэтому могут пойти на некоторые скидки для новых клиентов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах", — добавляет он.

Россиянам объяснили, когда стоит брать кредит, а когда лучше подождать предельная долговая нагрузка по всем кредитным выплатам ни при каких обстоятельствах не должна превышать 50% от свободных средств домохозяйства. То есть если человек с зарплатой в условные 100 тысяч рублей снимает квартиру за 30 тысяч, то его выплаты по долгам не должны превышать 35 тысяч.

В идеале ипотека не должна обходиться более чем в 30% семейного дохода, автокредиты – в 20%, беззалоговые кредиты – в 10-15%. "К тому же финансовая подушка, которая в том или ином виде обязана быть, должна включать в себя уже не только расходы на несколько месяцев – в нее нужно включить и оплаты кредитов, как минимум процентной части", — отмечает финансист.

Также важно понимать, для чего берется кредит. Если у заемщика все в порядке с доходом и деньгами в целом, то ему нет никакого смысла брать кредит на какие-либо краткосрочные цели – гораздо дешевле обойдется накопить. "Улучшение жилищных условий – это история, которая может потребоваться если не в любой момент, то может произойти не вовремя, и этот вопрос нужно будет решать в срочном порядке — в таком случае смысла тянуть с покупкой жилья нет", — заключает Коган.