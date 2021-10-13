МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Банк – это не благотворительная или общественная организация, его конечная цель, как и бизнеса в целом – получение прибыли. Поэтому удивляться тому, что банки одобряют большую, чем запрос заемщика, сумму, не стоит. Происходить это может по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Во-первых, банк видит потенциал в заемщике, если у него хорошая кредитная история и приличный белый доход.

"Поэтому он будет стараться заполучить его к себе в постоянные клиенты, в том числе и через привязку суммой кредита", — поясняет он.

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"Волноваться по поводу того, что банки выдают большую сумму, по сути, нет смысла – ненужную часть можно выплатить хоть на следующий день, если это позволяется договором", — говорит Кричевский. – "Переплата получится совсем скромной, поэтому каких-либо больших неприятностей это не вызовет, если, конечно, заемщик не растратит ту часть кредита, которая была выдана сверх запрашиваемой".

Конечно, с одной стороны банк навязывает больше долга. Но, во-первых, всегда можно отказаться от предложения и обратиться в другой банк, где кредит на нужную сумму будет одобрен. А во-вторых, выгоднее взять кредит на большую сумму, но с меньшей ставкой, вернув сразу банку "навязанную" часть долга, заключил эксперт.