МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Размер процента по кредиту зависит в первую очередь от фактора, на который клиент не может повлиять — ключевой ставки Банка России. Но у россиян есть несколько возможностей снизить процент в определенных рамках, пишет РБК. Названо лучшее время для оформления кредита

Обычно чем больше сумма кредита или его срок, тем меньше ставка, отмечает издание. Однако стоит проверять условия конкретных кредитов, так как самые выгодные соотношения срока и суммы займа могут различаться. "Для начала можно посмотреть варианты с помощью кредитного калькулятора на сайте банка", — советуют эксперты.

Кроме того, банки могут предоставить более выгодные условия займа своим зарплатным клиентам, так как кредитная организация видит ваши доходы. При этом список документов, необходимых для оформления займа, в этом случае может сократиться.

Снизить ставку также могут наличие поручителя, созаемщика или обеспечения в виде имущества, добавляют специалисты. Так кредитная организация получает дополнительную гарантию того, что вы выплатите долг.

Кроме того, поможет хорошая кредитная история и небольшая кредитная нагрузка.

"Чем больше у клиента кредитов, тем больше вероятность, что он не справится с выплатой долгов", — отмечают эксперты. Эксперт дала совет, как сделать, чтобы друг точно вернул долг

Если кредит уже оформлен по менее выгодной ставке, чем есть сейчас на рынке, то его можно рефинансировать. "Благодаря этому можно уменьшить ставку, размер платежей и переплаты по сравнению со старым кредитом" — советует издание. Кроме того, можно рефинансировать несколько кредитов в разных банках и выплачивать единый ежемесячный платеж, а также увеличить сумму займа.

Данные о рефинансировании кредитов попадают в бюро кредитных историй, но не портят кредитную историю в отличие от реструктуризации долга.

Однако прежде, чем принимать такое решение, важно обратить внимание на срок, в течение которого производились выплаты: если клиент уже долго платит кредит и решит его рефинансировать, то ему придется снова платить сперва проценты, а лишь после этого "тело" кредита.

Тем, кто собирается оформить потребительский кредит, эксперты советуют внимательно читать договор. Зачастую в своей рекламе банки показывают минимальную процентную ставку, чтобы привлечь клиентов. Реальные проценты при заключении договора могут значительно отличаться. Кроме того, может оказаться, что низкая ставка действует ограниченное время, например, полгода или год.

"Низкий процент не всегда означает выгоду, так как бывает, что с маленькой ставкой переплата может быть выше" — отмечают эксперты.

"Если вы не согласны с условиями кредитного договора, не подписывайте документы", — резюмируют они.