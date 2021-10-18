МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Кредитование – это способ ускорить потребление, что очень выгодно при растущей инфляции, которую мы и наблюдаем в этом году. Обычно люди берут кредит, потому что им не хватает денег на покупку дорогой вещи, например, базовой домашней техники, т.е. они решают бытовые проблемы с помощью заёмных средств. И это нормально — всем хочется комфортно жить здесь и сейчас. Тем более, что ситуация, когда человеку не хватает денег на крупную покупку, и ситуация, когда человеку не хватает денег на погашение кредита – это совершенно разные истории, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

"Однако в последнее время люди обращаются к кредиту, когда их собственные средства инвестированы или когда не хотят трогать накопления. И эта модель поведения становится более популярной с каждым годом", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказал, в какое время года стоит брать кредит

"Это удобный способ справиться с кассовым разрывом, когда нужны деньги до зарплаты, а занимать у друзей не хочется или когда случаются незапланированные траты – внезапно вас позвали на день рождения, а денег на подарок в бюджет вы не закладывали", — считает Спиваков.

Этот инструмент также подходит и для ежедневных трат. К тому же есть кредитные карты с кешбэком, которые позволяют пользоваться заёмными средствами с выгодой для себя.

При этом активной карта становится только после первой транзакции по ней. С этого же момента начинается и время льготного периода, говорит финансист.