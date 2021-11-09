МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Все риски, связанные с досрочным погашением кредита, как правило, прописываются в договоре. И это тот момент, в котором нужно в обязательном порядке вступать с банком в переговоры. Само собой, ни одна финансовая организация не может запретить закрыть весь долг досрочно, но вот с частичными погашениями может возникнуть конфликтная ситуация, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Дело в том, что достаточно часто имеют место случаи, когда банки либо вообще запрещают частично погашать ипотечный кредит, либо дают возможность внести 1-2 платежа, причем это, как правило, зафиксировано в кредитном договоре", — говорит финансист.

Россиянам подсказали, как взять кредит при плохой кредитной истории

По деньгам, по словам эксперта, выгоднее получается сокращать срок кредита, то есть одним платежом сократить его на максимально возможный срок. Выгоден он потому, что вместе с основным долгом будут пересчитаны в меньшую сторону проценты по кредиту, и при том же ежемесячном платеже заемщик сэкономит достаточно крупную сумму, поясняет Переславский.

"Если же целью является платить каждый месяц чуть меньше, то можно спокойно направлять досрочный платеж на сокращение платежа. Долговая нагрузка на карман клиента сократится, но выгода от такого погашения будет значительно меньше", — отметил он.

Что касается досрочного закрытия кредита, то здесь нет "ни одного законного инструмента, согласно которому банк может каким-либо способом начислить комиссию или штраф за такое действие". По словам эксперта, с 2011 года банкам запрещено каким-то образом мешать заемщику в намерении закрыть досрочно свой долг, но предупредить об этом нужно не позднее, чем за 30 дней до даты погашения. "Любые комиссии, штрафы, начисления за это действие – повод обратиться в суд, так как это нарушение статьи 809 ГК РФ", — резюмировал он.