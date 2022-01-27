МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сумма автокредита в этом году увеличится на фоне подорожавшей стоимости автомобилей, поэтому тем, кто давно планировал покупку машины лучше не откладывать ее приобретение и совершить сделку в первом квартале, заявил РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников. Водителей научили, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук

"Сумма автокредита в этом году вырастет вслед за стоимостью машин. В начале 2022 года новый фактор резкой волатильности валютного рынка и смена года производства добавит дополнительную коррекцию в рост цен, но после этого рост стоимости на новые авто до конца года ожидаются в пределах текущей инфляции", — полагает эксперт.

"Соответственно, для клиента ежемесячный платеж по кредиту за иностранный автомобиль эконом-класса при типовом взносе собственных средств в 20% вырастет на практике на 25–30%. Это ощутимо выше ставок по вкладам. Поэтому копить на машину стало невыгодно. Если в планах на ближайший год была покупка нового авто, то это стоит сделать в первом квартале текущего года", — поясняет Шорников.

Согласно оценке эксперта, в этом году объем рынка автокредитования вырастет на 20% в денежном эквиваленте и превысит 1,3 триллиона рублей, при этом в количественном выражении не изменится. Такой сценарий Шорников ожидает при отсутствии дополнительных ограничительных мер ЦБ по охлаждению рынка или роста господдержки авторынка субсидированными программами.

"Кроме того, в ближайшие шесть месяцев уровень средних эффективных ставок по автокредитам вырастет на 2–3% относительно конца 2021 года. Этому будет способствовать резкий рост стоимости фондирования для банков, последующий за ростом ключевой ставки. Сейчас некоторые кредитные организации работают практически с нулевой рентабельностью автокредитования", — добавил Шорников.