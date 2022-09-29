АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Туристические организации Турции разрабатывают "билетную карту" для российских туристов как альтернатива системе "Мир", пишет в четверг газета Sabah cо ссылкой на источники. Эрдоган обсудит с министрами использование в Турции карт "Мир"

"Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту. Они смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Туроператоры будут направлять деньги, потраченные российскими туристами здесь, с помощью билетных карт в рестораны, торговые и развлекательные заведения", — пишет издание.

Ранее два других турецких банка — "Ишбанк" и "Денизбанк" — подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "Мир" — BIDV — прекратил обслуживание этих карт.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank. О возможном принятии решения по использованию карт "Мир" в Турции на прошлой неделе заявлял президент страны Тайип Эрдоган.