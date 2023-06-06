МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае выдали кредитов на покупку автомобилей физлицами на общую сумму около 116 миллиардов рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка, сообщила пресс-служба ВТБ. Юрист разъяснил законопроект о "лекарственном опьянении"

"По оценке ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 миллиардов рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года — 109,9 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 миллиардов рублей и на 9% обогнали результат аналогичного периода 2021 года.

"Безусловно, автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию", – прокомментировал начальник управления партнерских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тысячи сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 миллиарда рублей, что на 21% превышает результат апреля. Средний "чек" в структуре выдач банка составил около 1,2 миллиона рублей, практически не изменившись за месяц, но увеличившись на 3% к показателю января 2023 года и мая 2022 года.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основным спросом заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок. Для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.