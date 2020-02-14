МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla сообщил о завершении допэмиссии бумаг на сумму более 2,03 миллиарда долларов, компания разместила акции с максимальным дисконтом к рынку за 10 лет, пишет агентство Блумберг.

Как отмечается на сайте компании, цена размещения составила 767 долларов, что на 4,6% ниже стоимости бумаг компании по итогам закрытия рынка в четверг, составившей 804 доллара.

По данным Блумберг, таким образом Tesla разместила акции с максимальным дисконтом к рынку за 10 лет своего существования в качестве публичной компании, и этот дисконт в 10 раз больше, чем во время предыдущего вторичного размещения Tesla в мае 2019 года.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.