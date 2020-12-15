МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Частота угона личных автомобилей за девять месяцев 2020 года снизилась на 20%, пишут "Известия". Уменьшение показателя, по мнению аналитиков компании "Альфастрахование", обусловлено не только мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, но и ужесточением процедуры пересечения границ. Коронавирус не повлиял на вкусы автомобильных угонщиков в России

Популярные у угонщиков Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado "почти вышли" из первой десятки по угоняемости.

По итогам девяти месяцев в лидерах все равно остаются японские марки. Чаще всего в страховую компанию для возмещения по каско в связи с угоном обращались владельцы Toyota Camry и Lexus LX. На третьей строчке — компактный кроссовер Toyota RAV4, на четвертой — Lexus RX. Далее в списке следуют Hyundai Tucson, Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio. Замыкает десятку Mercedes-Benz S-Сlass.

Эксперты отмечают, что профессиональные угонщики могут угнать хорошо защищенный современный автомобиль за пять-десять минут. При этом большинство угонов технические, то есть с применением специальных электронных и механических средств. Это, например, удлинение радиуса действия штатного ключа, слом замка при помощи высокопрочных "свертов" и пропись в память штатного иммобилайзера дополнительного ключа.

Популярность автомобилей Toyota и Lexus у угонщиков эксперты объясняют высокой ликвидностью японских машин на вторичном рынке.

Самым трудноугоняемым автомобилем оказался премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLE. На втором месте седан Mazda 6, а топ-3 замкнул кроссовер Infiniti QX50. В десятке лучших также Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Lexus LX, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander.

Лучшим вариантом защиты от угона страховщики считают полис каско, хотя подавляющее число страховок не покрывает полную стоимость автомобиля. Поэтому популярные у угонщиков машины необходимо защитить дополнительно, например, установкой маячков.

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