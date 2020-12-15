МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Выпуск легковых машин в России по итогам 11 месяцев 2020 года снизился на 19,7% в годовом выражении, до 1,132 миллиона автомобилей, следует из сообщения Росстата.

При этом в ноябре производство выросло на 9,8% в годовом исчислении, но снизилось в месячном выражении на 7%. Абсолютных показателей Росстат не приводит. "АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus

Выпуск автобусов массой менее 5 тонн в январе-ноябре снизился менее значительно — на 13,4%, до 17,6 тысячи единиц, в ноябре снижение составило 18,3% к ноябрю 2019 года и 4,6% к октябрю 2020-го, следует из статистики.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн просел на те же 13,4% за 11 месяцев, до 12,7 тысячи штук, ноябрь ознаменовался падением производства в годовом выражении на 17% и на 15,8% — в месячном.

В январе-ноябре 2020 года в России было сделано 124 тысячи грузовиков, что на 12,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, в ноябре снижение составило 1,1% к ноябрю прошлого года и 7,6% к октябрю этого года, подсчитал Росстат.

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