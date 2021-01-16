МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В мае 2021 на портале "Госуслуги" станет доступным оформление купли-продажи автомобилей в электронном виде. Заключение договора через портал позволит сделать сделку более быстрой и безопасной: необходимая информация будет заполняться автоматически из базы данных, что исключит вероятность ошибок при заполнении документа. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова. Эксперт научил, как правильно завести машину в мороз

"Преимущество электронного оформления для владельцев автомобилей с пробегом и их потенциальных покупателей в том, что еще до покупки пользователь портала сможет ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации автомобиля. Например, там будет указано количество владельцев или имеющиеся ограничения судебных приставов", — разъясняет эксперт.

Помимо этого, через "Госуслуги" можно будет узнать, находится ли машина в розыске или в залоге.

Нововведение упростит взаимоотношение между покупателем и продавцом поддержанных авто: помимо экономии времени на заполнение договора и визит в ГИБДД, исчезнет давняя проблема со штрафами, когда получает их новый владелец, а квитанции приходят в адрес прошлого собственника.

"С мая 2021 года штрафы за нарушение ПДД, оформленные с помощью дорожных камер, будут сразу направляться действующему владельцу авто. Он будет оповещен о взыскании, независимо от того, переоформил ли он авто на себя или нет", — заключила Гамзатова.

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