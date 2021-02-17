МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за исчерпания текущего лимита средств, рассказали РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД) и подтвердили игроки рынка. Как выгодно купить машину и не переплатить лишнего

"Большинство банков с понедельника приостановили выдачу кредитов по программам кредитования с государственным субсидированием. Направленные на них средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил. Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — сказал собеседник агентства из РоАД.

Эти программы позволяют получить скидку до 10% и до 25% (для жителей Дальнего Востока) на первый взнос при покупке в кредит нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Учитывая непростую ситуацию на российском авторынке из-за пандемии, Минпромторг решил запустить действие этих программ прямо с начала года, выделив на это 9 миллиардов рублей. В программах могут принять участие те, кто покупает свой первый автомобиль, либо семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также медработники.

По словам представителя "Автомира", у некоторых банков еще остались небольшие лимиты, однако в основном то, что было предназначено до конца первого квартала, уже выбрано. Несколько автопроизводителей также сообщили РИА Новости, что текущие лимиты подходят к концу, не уточнив подробностей. Банки с понедельника уже перестали выдавать автокредиты с господдержкой, отмечает представитель "Автоспеццентра".

"Конечно, все эти программы поддерживают спрос. Но я думаю, что ключевым моментом будет то, насколько экономика выходит из пандемии, насколько люди готовы покупать товары длительного пользования, и то, какой будет ценовая политика участников рынка, потому что часть спроса ушла на конец прошлого года на опасениях повышения цен, и пока на рынке есть значительная степень неопределенности. К весне, с учетом низкой базы, рынок должен выйти в плюс, и если динамика будет неплохая, то, возможно, возобновления программ не будет, но правительство все равно будет следить за ситуацией", — говорит аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Выдачи автокредитов в рамках господдержки происходят за счет лимитов, которые определяются оператором программы, на данный момент они практически исчерпаны, сказал в свою очередь представитель банка ВТБ. "Мы ожидаем официального уведомления со стороны министерства (Минпромторга — ред.) о продлении сроков поддержки и выделении дополнительных средств в рамках госсубсидирования. Со своей стороны, как один из наиболее активных участников госпрограмм мы готовы удовлетворить спрос клиентов на льготные кредиты в полном объеме", — отметил собеседник агентства.

Читайте также:

Покупки автомобилей в кредит сократились в 2020 году