МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Паркуя машину, следует всегда учитывать рельеф дороги. Если у вашего автомобиля плохо работает стояночный тормоз, то лучше повернуть передние колёса таким образом, чтобы в случае скатывания автомобиль сразу упирался колёсами, например, в бордюр. Однако в некоторых случаях это может быть небезопасно, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Автоэксперт объяснил, как вытащить машину из сугроба

Если в вашей машине есть гидроусилитель руля, не поворачивайте колеса до упора. Это не очень полезно для ГУР и для пыльников рулевых тяг. Необходимо просто наметить колесами направление скатывания автомобиля в сторону бордюра.

Если у вас автомат, можно ограничиться переводом селектора в паркинг, а на механике — просто включить передачу. "В любом случае не забываем о том, что перед началом движения обязательно возвращать рулем колёса в прямое положение. А с механикой все-таки лучше пользоваться стояночным тормозом, чтобы избежать проблем при запуске двигателя", — поясняет специалист.

"При парковке автомобиля необходимо также подумать о том, не помешает ли он другим водителям и пешеходам. Если машина перекрывает проезд, дворовую развязку или часть пешеходной дорожки, это может спровоцировать банальный вандализм, и вы обнаружите, что ваша дорогая машина подешевела из-за нанесённых царапин или отсутствующих зеркал", — предупреждает Васильев.

Не стоит парковать машину и рядом со зданиями, с которых может упасть снег. Тем более, что весной он с легкостью может превратиться в лёд. "Деревья, измученные экологией больших городов, тоже склонны падать, так что и от них держимся подальше. Не лучшие места для парковок и темные и безлюдные территории — криминал не дремлет", — отметил специалист. Эксперт рассказал, как проверить подержанный авто перед покупкой

Лучше всего, если в процессе парковки вы постараетесь поставить автомобиль таким образом, чтобы вам было удобно выезжать. То есть передняя часть машины должна "смотреть" в направлении выезда.

"И конечно, после того, как вы запаковали свой автомобиль, не забудьте проверить, что закрыты все двери и окна", — заключил автоэксперт.