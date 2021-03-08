МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Российские власти могут продолжить политику замораживания цен на социально значимые продукты, однако вряд ли список будет расширяться до бесконечности. Меры регулирования могут коснуться отечественных овощей, но тогда потребуются существенные дотации аграриям, поэтому речь идет скорее о возможностях расширения ассортимента. Например, о поставках в магазины по более низким ценам "нетипичных" по размерам овощей. "Делят прибыль на троих". Почему дорожают отечественные продукты

Основным фактором, обуславливающим рост цен на текущий момент, является валютный курс, и сдержать его остановкой или заморозкой на долгосрочный период не получится. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", с осторожностью относятся к идее продолжения замораживания цен, опасаясь, что формальное понижение стоимости одних товаров неминуемо приведет к удорожанию других.

На минувшей неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел совещание с представителями птицеводческой отрасли по вопросам роста цен на мясо птицы и яйца в России. По итогам совещания стало известно, что компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

По данным Росстата, за прошлый год куриные яйца подорожали на 15,2%, куры — на 2,6%. Цены на яйца росли с начала сентября до начала января. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться.

Куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица вышла в лидеры по росту цен — они выросли на 1,9%. Минсельхоз отмечал, что рост цен на продукцию птицеводства вызван подорожанием кормов, снижением объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращением импорта инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в Евросоюзе.

ЧТО НА ОЧЕРЕДИ

Правительство может устанавливать предельно допустимые розничные цены на социальные значимые продукты, если они подорожали на 10% и более за последние 60 дней. Срок действия таких цен — 90 дней.

К социально значимым продуктам относятся (кроме тех, по которым уже действуют меры ценового регулирования): говядина, свинина, баранина, рыба, сливочное масло, молоко, соль, мука, чай, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. Из перечисленных товаров лидером роста цен является плодоовощная продукция, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Сильнее всего подорожали свежие помидоры (на 20,7% с начала года до 24 февраля) и свежие огурцы (на 18,3% за тот же период). Цены на картофель с начала года до 24 февраля выросли на 14,3%, а по отношению к январю — на 6,8%; на морковь — на 13,7% и 5,1% соответственно. Однако это сезонные продукты, традиционно дорожающие в зимний период.

"Меры регулирования могут коснуться только отечественных овощей, но при этом потребуются существенные дотации сельхозпроизводителям. Поэтому, скорее всего, можно говорить о возможности расширения ассортимента: поставок в магазины по более низким ценам "нетипичных" по размерам (мелких) овощей (как это было в случае с картофелем). Обязательное условие – сохранение качества продуктов", — подчеркивает Долгова. Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

Такие меры, по ее словам, позволят аграриям немного сократить расходы, а торговле удовлетворять запросы покупателей с разными уровнями доходов.

НЕФТЬ, ГЕОПОЛИТИКА И МИРОВЫЕ РЫНКИ

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров не считает, что список контролируемых государством цен значительно расширится.

Тем не менее, существует риск заморозки или заключения договоренностей о "стабилизации" цен на бензин, особенно если мировые цены на нефть продолжат расти.

"Рост топливных цен в период посевной (второй квартал) очень чувствителен для аграриев и правительства. К тому же есть прецеденты в прошлом, когда такое регулирование цен происходило", — говорит экономист.

На рост цен на продукты в текущей ситуации влияние оказывают три главных фактора – геополитика, которая, как и нефть, может влиять на курс рубля, погодные факторы и ситуация на мировых рынках, утверждает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

“Как бы банально это ни звучало, геополитическая ситуация потянет за собой потянет очередное ослабление курса рубля и безусловно отразится на продуктах с наибольшей привязкой к курсовым разницам", — отмечает он.

Не менее важны и тенденции на мировых рынках: зависимость от экспорта сырья и некоторых продуктов из социально значимой корзины, а также от того, как будет развиваться ситуация в течение ближайшего полугода.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ

В целом эксперты считают заморозку цен на продукты довольно спорным шагом.

"Она может привести к дефициту некоторых товаров или, с большей вероятностью, к появлению дешевого варианта этих продуктов, который формально будет соответствовать условиям заморозки, но будет сильно отличаться по качеству. А все остальное станет еще дороже и будет компенсировать эту "заморозку" для поставщиков", — предполагает исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.

По ее словам, формальное понижение цен одних товаров неминуемо приведет к повышению цен на другие.

Более того, в тот момент, когда ограничения снимут, произойдет гораздо более интенсивный рост цен. Если мы все-таки пойдем по этому пути, то заморозке могут подвергнуться цены на любую продукцию, производящуюся в России, и в первую очередь на ту, что входит в так называемую "продовольственную корзину". Какие товары подорожают вслед за продуктами

"В любом случае заморозка может привести лишь к временному эффекту, и за нее все равно заплатят граждане. С большей вероятностью она разгонит инфляцию, а не остановит ее. Причем платить за нее будут все граждане — даже те, которые не будут пользоваться этими дешевыми товарами", — убеждена эксперт.

По словам Березнюка, заморозка как мера временная может помочь, учитывая ожидание стабилизации мирового рынка и цен на определенные ингредиенты, сырье и т.п.. Однако основной риск для роста цен на продукты – это валютный курс, и это то, на что Минсельхоз никак повлиять не может.

"Сдерживать этот фактор исключительно остановкой или заморозкой цен на долгосрочный период, к сожалению, вряд ли получится. И это такой дамоклов меч на весь 2021 год", — заключает эксперт.