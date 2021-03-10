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https://1prime.ru/business/20210310/833199984.html
Чистая прибыль "Лукойла" в 2020 году упала в 42 раза
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. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2020 году упала в 42 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 15,2 миллиарда рублей, говорится в... ПРАЙМ, 10.03.2021
отчетность, нефть, лукойл, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2020 году упала в 42 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Показатель EBITDA в 2020 году снизился в 1,8 раза, до 687,1 миллиарда рублей. Выручка от реализации снизилась на 28% и составила 5,639 триллиона рублей.
"Снижение глобальной экономической активности в связи с пандемией и последовавшее за этим беспрецедентное падение спроса и цен на углеводороды оказало негативное влияние на операционные и финансовые показатели компании в четвертом квартале и по результатам 2020 года и продолжает оказывать негативное влияние в первом квартале 2021 года", — говорится в сообщении компании.