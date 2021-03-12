МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Как бы грустно ни звучало, но машину действительно могут отобрать за неуплату штрафов. Правда, для этого нужно их злостно игнорировать и накопить большой долг, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

На уплату штрафа ГИБДД по закону (ст. 32.2 КоАП РФ) вам дается 60 дней. Кроме того, ст. 30.3 КоАП позволяет в течение 10 суток (со дня вручения или получения копии постановления) оспорить их. Когда 70 дней истекут, в течение 10 суток информация о штрафе передается в суд. Затем выносится решение с соответствующим исполнительным листом.

"После этого к делу неплательщика подключается служба судебных приставов: возбуждается исполнительное производство и применяются различные меры воздействия. Правда, неплательщику дается еще 5 дней на погашение штрафа", — отмечает адвокат.

Так, за уклонение от исполнения человеку будет грозить увеличение суммы долга в два раза (но не менее чем на 1000 рублей), а также административный арест до 15 суток или обязательные работы на до 50 часов (п.1 ст. 20.25 уже упомянутого КоАП), добавляет она.

Также может быть вынесено постановление о взыскании средств за счёт счётов должника —приставы делают запросы в банки о наличии счетов должника. Если таковые находятся, деньги списываются с карты или счетов. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

"Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остается у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности. Получается своего рода ответственное хранение", — поясняет Сулим.

Однако продать ее не получится — на это накладывается запрет. Впрочем, ч.4 ст. 80 ФЗ "Об исполнительном производстве" разрешает даже ограничить право пользоваться автомобилем.

В том случае, если человек продолжает отказываться погасить задолженность согласно постановлению, к нему применяются кардинальные меры. На данном этапе приставы вправе изъять автомобиль и оценить его. Продажей актива будут заниматься уполномоченные специализированные организации, заключила адвокат.