МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Транспортное средство может быть конфисковано и продано с торгов не только за долги его настоящего владельца, но и в счет погашения задолженности предыдущего собственника, но лишь в ряде случаев, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов. Эксперт рассказал, как проверить подержанный авто перед покупкой

"В случае долгов владельца автомобиля, на его имущество, в том числе и на автомобиль может быть наложен арест", — пояснил эксперт. Согласно ст. 80 ФЗ от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве", арест имущества должника (в том числе автомобиля) включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.

Однако это касается лишь тех случаев, когда арест на автомобиль был наложен до заключения договора купли-продажи с новым хозяином, либо он не переоформил ее на себя в ГИБДД, как это положено по закону. Поэтому перед сделкой важно выяснить, не наложен ли на машину арест. Сделать это можно в ГИБДД или в базе службы судебных приставов. Юрист объяснил, кого могут коснуться рейды по проверке квартир

"Если на машину наложен арест, то сделка купли-продажи является незаконной и новый владелец не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД на свое имя. Поэтому автомобиль может быть конфискован, однако в ряде случаев это возможно оспорить в судебном порядке", — заключил юрист.