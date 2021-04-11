Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Цены на машины с пробегом неизбежно подтягиваются за стоимостью новых автомобилей. Кроме того, в сегменте подержанных авто спрос по-прежнему превышает предложение, а это также толкает цены вверх. Но и сегодня можно купить подержанную машину достаточно выгодно: у автодилеров есть неплохие предложения по трейд-ин и автокредитованию. Многие уже торопятся с покупкой, опасаясь нового витка роста цен, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм".
По сообщениям СМИ, в России подскочили цены на автомобили с пробегом. Так, пятилетний хэтчбек корейского бренда Kia Picanto сейчас обойдется в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда машина была новой. Кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 5% по отношению к цене нового автомобиля пять лет назад. На 4% стали дороже подержанные машины Renault Sandero, Toyota Hilux, Land Cruiser Prado. Популярнейший Hyundai Creta подорожал на 2%.
ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПОКУПАЛИ
Рынок подержанных автомобилей напрямую связан с рынком новых, говорят эксперты.
Специальной формулы расчета, по которой вычисляется стоимость автомобиля с пробегом, не существует, но прямая взаимосвязь с новыми автомобилями есть, отмечает директор "Авилон.Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.
И если новые авто дорожают, то и рыночная стоимость машин с пробегом поднимается.
"Чем "свежее" автомобиль, тем выше его прайс, потому что он в большей степени связан с рынком новых", — объясняет он. Кроме того, очень большую роль играет наличие новых автомобилей на складе, и в случае дефицита новых авто стоимость машин с пробегом существенно увеличивается.
Несмотря на то, что обычно с увеличением пробега авто теряет в цене, наиболее востребованные комплектации с возрастом могут даже прибавить к первоначальной стоимости, добавляет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
"Например, некоторые 2-3 летние авто с пробегом сейчас стоят дороже, чем их приобретали в 2017 году", — отмечает он.
Это происходит в результате факторов, которые мы никак не контролируем, вроде роста курса.
"Именно в результате скачков валютного курса и возникают такие необычные ситуации: купив автомобиль за миллион рублей пару-тройку лет назад, сейчас продаем его за ту же сумму или даже дороже. Просто миллион рублей три года назад и сейчас обладают разной покупательской способностью", — констатирует директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.
ДОРОЖАЮТ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ
Рыночную стоимость авто определяет совокупность цены, качества и спроса. Немаловажны также имидж и популярность марки на рынке.
По оценкам Мигаля, первое подорожание автомобилей с пробегом произошло еще в январе — в среднем на 2%, в марте к новой стоимости прибавилось еще 2-3% в зависимости от модели.
Например, Hyundai Creta увеличила ценник на 2%, Kia Picanto — на 6%.
"Таким образом, подорожали самые популярные у россиян модели на вторичном рынке, но эта ситуация нормальна для сегмента с пробегом", — полагает он.
Помимо спроса на среднюю стоимость авто с пробегом влияет повышение цен на новые, рост курса валют, НДС и утилизационного сбора.
Кроме того, в сегменте подержанных авто спрос по-прежнему превышает предложение, что негативно отражается на ценниках.
ЖДАТЬ ИЛИ БРАТЬ
Ждать, что цены на авто с пробегом снизятся, не стоит. При этом вполне можно и сегодня купить машину достаточно выгодно. И многие уже торопятся с покупкой, ожидая нового роста цен, говорят эксперты.
"Например, у автодилеров действуют бонусные предложения по трейд-ин и автокредитованию, а на рынке можно попытаться договориться с продавцом о снижении стоимости", — добавляет Мигаль.
По словам Баскакова, небольшой дефицит на рынке автомобилей с пробегом еще сохраняется — дилеры пока получают меньше автомобилей, чем им необходимо. Сам же дефицит был вызван исключительно нехваткой новых автомобилей.
Если говорить о выгоде, то подержанный автомобиль всегда более выгоден, чем новый. "После того, как новый автомобиль выезжает за ворота дилерского центра, он теряет до 10% своей стоимости. То есть, как только автомобиль стал б/у — он сразу же подешевел", — отмечает Груздев.
Он предлагает обратить внимание на то, как дешевеют премиальные марки автомобилей. В течение первых трех лет — особенно в течение первого года — это очень крутое пике. Затем идет резкое замедление, и после пяти лет — это уже практически плато: снижение стоимости происходит даже медленнее, чем у массовых марок. Поэтому покупать автомобиль c пробегом выгоднее.
КАК КУПИТЬ "ЧЕСТНЫЙ" АВТО
Если вы подумываете о покупке автомобиля, проверьте, не планируется ли вывод на рынок следующих поколений желаемой модели.
"Так, если уже объявлено, что в ближайшем будущем будет обновление данной модели, то цены на новые автомобили этой модели не будут расти. Это делается для того, чтобы распродать остатки на складах перед закупкой нового модельного ряда", — говорит Груздев. Это означает, что и цены на подержанные автомобили также не будут повышаться, и сейчас — самое время для покупки.
Покупая подержанный авто, важно обратить внимание на его пробег — от этого зависит очень многое. При этом на рынке давно появились специалисты, зарабатывающие на скручивании пробега, предупреждает автомобильный эксперт Егор Васильев.
Чтобы достоверно определить пробег автомобиля, необходим специальный прибор или специализированный сервисный компьютер с лицензионным программным обеспечением. Тем не менее, существует огромное количество официальных и неофициальных дилерских центров, а также автомастерских, где подобное оборудование есть.
"Как правило, полностью фальсифицировать данные о пробеге не удаётся даже продвинутым автохакерам, поскольку пробег может хранится в нескольких местах. Например, в блоке управления коробкой, блоке управления двигателем, блоке приборной панели и так далее. Так что цифрам, получаемым в результате компьютерной диагностики, доверять можно не всегда", — говорит он.
Есть и косвенные признаки величины истинного пробега: это износ рулевого колеса, обивки сидений, элементов интерьера. Величину износа конкретных элементов в зависимости от пробега при желании можно найти в том же Интернете.
Стоит осмотреть лакокрасочное покрытие, которое тоже отображает реальный пробег машины.
Если у вас есть сомнения, то лучше ориентироваться на б/у автомобили, которые реализуют официальные дилеры в рамках своих официальных программ. Можно воспользоваться услугами автоподборщика.
"И за то, и за другое придётся заплатить чуть больше, но шансы на приобретение честного автомобиля существенно возрастут", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/business/20210411/833418741.html