МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Цены на машины с пробегом неизбежно подтягиваются за стоимостью новых автомобилей. Кроме того, в сегменте подержанных авто спрос по-прежнему превышает предложение, а это также толкает цены вверх. Но и сегодня можно купить подержанную машину достаточно выгодно: у автодилеров есть неплохие предложения по трейд-ин и автокредитованию. Многие уже торопятся с покупкой, опасаясь нового витка роста цен, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

По сообщениям СМИ, в России подскочили цены на автомобили с пробегом. Так, пятилетний хэтчбек корейского бренда Kia Picanto сейчас обойдется в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда машина была новой. Кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 5% по отношению к цене нового автомобиля пять лет назад. На 4% стали дороже подержанные машины Renault Sandero, Toyota Hilux, Land Cruiser Prado. Популярнейший Hyundai Creta подорожал на 2%.

ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПОКУПАЛИ

Рынок подержанных автомобилей напрямую связан с рынком новых, говорят эксперты.

Специальной формулы расчета, по которой вычисляется стоимость автомобиля с пробегом, не существует, но прямая взаимосвязь с новыми автомобилями есть, отмечает директор "Авилон.Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

И если новые авто дорожают, то и рыночная стоимость машин с пробегом поднимается.

"Чем "свежее" автомобиль, тем выше его прайс, потому что он в большей степени связан с рынком новых", — объясняет он. Кроме того, очень большую роль играет наличие новых автомобилей на складе, и в случае дефицита новых авто стоимость машин с пробегом существенно увеличивается.

Несмотря на то, что обычно с увеличением пробега авто теряет в цене, наиболее востребованные комплектации с возрастом могут даже прибавить к первоначальной стоимости, добавляет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

"Например, некоторые 2-3 летние авто с пробегом сейчас стоят дороже, чем их приобретали в 2017 году", — отмечает он.

Это происходит в результате факторов, которые мы никак не контролируем, вроде роста курса.

"Именно в результате скачков валютного курса и возникают такие необычные ситуации: купив автомобиль за миллион рублей пару-тройку лет назад, сейчас продаем его за ту же сумму или даже дороже. Просто миллион рублей три года назад и сейчас обладают разной покупательской способностью", — констатирует директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

ДОРОЖАЮТ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

Рыночную стоимость авто определяет совокупность цены, качества и спроса. Немаловажны также имидж и популярность марки на рынке.

По оценкам Мигаля, первое подорожание автомобилей с пробегом произошло еще в январе — в среднем на 2%, в марте к новой стоимости прибавилось еще 2-3% в зависимости от модели.

Например, Hyundai Creta увеличила ценник на 2%, Kia Picanto — на 6%. В России изменят правила купли-продажи автомобилей с пробегом с 1 мая

"Таким образом, подорожали самые популярные у россиян модели на вторичном рынке, но эта ситуация нормальна для сегмента с пробегом", — полагает он.

Помимо спроса на среднюю стоимость авто с пробегом влияет повышение цен на новые, рост курса валют, НДС и утилизационного сбора.

Кроме того, в сегменте подержанных авто спрос по-прежнему превышает предложение, что негативно отражается на ценниках.

ЖДАТЬ ИЛИ БРАТЬ

Ждать, что цены на авто с пробегом снизятся, не стоит. При этом вполне можно и сегодня купить машину достаточно выгодно. И многие уже торопятся с покупкой, ожидая нового роста цен, говорят эксперты.

"Например, у автодилеров действуют бонусные предложения по трейд-ин и автокредитованию, а на рынке можно попытаться договориться с продавцом о снижении стоимости", — добавляет Мигаль.

По словам Баскакова, небольшой дефицит на рынке автомобилей с пробегом еще сохраняется — дилеры пока получают меньше автомобилей, чем им необходимо. Сам же дефицит был вызван исключительно нехваткой новых автомобилей. BMW на всех не хватит. Какие авто уже стали дефицитом

Если говорить о выгоде, то подержанный автомобиль всегда более выгоден, чем новый. "После того, как новый автомобиль выезжает за ворота дилерского центра, он теряет до 10% своей стоимости. То есть, как только автомобиль стал б/у — он сразу же подешевел", — отмечает Груздев.

Он предлагает обратить внимание на то, как дешевеют премиальные марки автомобилей. В течение первых трех лет — особенно в течение первого года — это очень крутое пике. Затем идет резкое замедление, и после пяти лет — это уже практически плато: снижение стоимости происходит даже медленнее, чем у массовых марок. Поэтому покупать автомобиль c пробегом выгоднее.

КАК КУПИТЬ "ЧЕСТНЫЙ" АВТО

Если вы подумываете о покупке автомобиля, проверьте, не планируется ли вывод на рынок следующих поколений желаемой модели.

"Так, если уже объявлено, что в ближайшем будущем будет обновление данной модели, то цены на новые автомобили этой модели не будут расти. Это делается для того, чтобы распродать остатки на складах перед закупкой нового модельного ряда", — говорит Груздев. Это означает, что и цены на подержанные автомобили также не будут повышаться, и сейчас — самое время для покупки.

Покупая подержанный авто, важно обратить внимание на его пробег — от этого зависит очень многое. При этом на рынке давно появились специалисты, зарабатывающие на скручивании пробега, предупреждает автомобильный эксперт Егор Васильев. Названы 10 автомобилей с большим пробегом, которые можно смело покупать

Чтобы достоверно определить пробег автомобиля, необходим специальный прибор или специализированный сервисный компьютер с лицензионным программным обеспечением. Тем не менее, существует огромное количество официальных и неофициальных дилерских центров, а также автомастерских, где подобное оборудование есть.

"Как правило, полностью фальсифицировать данные о пробеге не удаётся даже продвинутым автохакерам, поскольку пробег может хранится в нескольких местах. Например, в блоке управления коробкой, блоке управления двигателем, блоке приборной панели и так далее. Так что цифрам, получаемым в результате компьютерной диагностики, доверять можно не всегда", — говорит он.

Есть и косвенные признаки величины истинного пробега: это износ рулевого колеса, обивки сидений, элементов интерьера. Величину износа конкретных элементов в зависимости от пробега при желании можно найти в том же Интернете.

Стоит осмотреть лакокрасочное покрытие, которое тоже отображает реальный пробег машины.

Если у вас есть сомнения, то лучше ориентироваться на б/у автомобили, которые реализуют официальные дилеры в рамках своих официальных программ. Можно воспользоваться услугами автоподборщика.

"И за то, и за другое придётся заплатить чуть больше, но шансы на приобретение честного автомобиля существенно возрастут", — заключил эксперт.