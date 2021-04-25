МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Нередко возникают ситуации, когда собственники совершают сделки по отчуждению принадлежащего им имущества через представителей на основании доверенности. Доверенность должна быть выдана в письменной форме, в ней указываются место и дата составления, полномочия. Отсутствие в доверенности даты влечет ее недействительность, как и ненадлежащее ее удостоверение, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт "Инком-Недвижимость" Светлана Болотская. Адвокат объяснил, как налоговая может узнать о нелегальной сдаче квартиры

Так, доверенность, удостоверенная иностранным нотариусом, должна быть легализована в консульстве, а для некоторых государств-участников Гаагской конвенции предусмотрен упрощенный порядок легализации — проставление апостиля. Для стран СНГ легализация доверенности не требуется. Выданная на иностранном языке доверенность должна быть переведена на русский язык, а перевод заверен нотариусом.

"Что касается доверенности, направленной на продажу, то желательно, чтобы в ней собственник объекта недвижимости конкретизировал цену, за которую намерен продать объект", — поясняет юрист.

Безусловно, сделка купли-продажи недвижимости по доверенности сопряжена с определенного рода рисками. При подготовке к сделке необходимо убедиться, что собственником является именно тот человек, который выдал доверенность, и что его действительная воля направлена на продажу.

Орудующие на рынке недвижимости мошенники чаще всего реализуют свой преступный замысел, используя поддельные документы или через подставных лиц. "На практике встречались случаи, когда преступники переклеивали фотографии в паспортах граждан. Например, вместо фотографии собственника квартиры вклеивали фотографию преступника, причем так профессионально, что переклейку невозможно было определить, а затем преступник участвовал в сделке по продаже чужой квартиры", — отмечает эксперт.

"Иногда преступники продают чужие квартиры, используя похищенный у собственника паспорт, с участием подставного лица, то есть подбирают преступника, похожего на собственника. Преступник заключает договоры купли-продажи и аренды банковской ячейки, а затем исчезает с деньгами покупателя, полученными из ячейки", — говорит Болотская.

Были случаи, когда мошенники обманным путем пытались завладеть имуществом доверчивых людей, особенно людей в преклонном возрасте, вводя их в заблуждение относительно природы подписываемых документов, предлагая подписать договор об отчуждении недвижимого имущества. Эксперт рассказал, когда ваша квартира может отойти государству

Часто попадают под влияние мошенников социально неблагополучные лица или лица, находящиеся в сложных жизненных ситуациях, которых вынуждают к подписанию документов об отчуждении имущества.

"Профессионалы в области недвижимости оградят клиентов от участия в сомнительных сделках и распознают признаки возможного мошенничества, обладая знаниями и опытом работы в сфере недвижимости", — подытожила эксперт.