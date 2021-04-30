МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Торговые сети и производители продуктов в Москве сообщили о проблемах с планированием поставок перед вступлением в силу новых правил движения грузовых автомобилей, пишет "Коммерсант". Ритейлеры оценили новые правила пропуска грузовиков в Москву

Сообщается, что компании испытывают трудности с получением пропусков для въезда грузовых автомобилей на территорию Москвы.

Пятого мая вступит в силу постановление мэрии, требующее оформление пропусков на автомобили грузоподъемностью выше 3,5 тонн для езды в пределах МКАД. Помимо этого, вводятся фиксированные маршруты, раздельные дневные и ночные пропуска и другие запреты. Сообщается, что такие меры могут привести к срыву контрактов, о чем представители бизнеса уже предупреждали городские власти.

Как сообщают сотрудники сети гипермаркетов "Лента", ряд перевозчиков, которые ранее закрывали весовую долю направлений, сейчас в принципе отказываются брать заказы из-за новых порядков. На то есть причины:

Участники рынка не могут получить новые пропуска в требуемый срок;

Перевозчики боятся крупных штрафов.

Представители бизнеса говорят об усугублении ситуации из-за предстоящих длинных праздников. Сообщается, что тарифы на перевозку уже взлетели на 20%.

Источник среди производителей рассказал изданию о начавшихся сложностях с доставкой продуктов в столицу.

По словам источника, гарантировать поставки в срок сложно, потому что из-за вступления новых правил доступность перевозок снизилась. Представители "Ленты" подтвердили возможные задержки:

"Своевременность доставки под вопросом", — заявили они.

Сообщается, что каждое нарушение, зафиксированное дорожной камерой, будет стоить 5 тыс. руб. Компании-перевозчики не готовы брать на себя такие риски. Рост тарифов также связывают с новым режимом проезда. Если вместо Московской кольцевой дороги грузовик следует через ЦКАД или по "бетонке", он делает крюк в несколько десятков километров.

Больше расстояние — выше тариф, сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Москва ранее окончательно запретила транзит грузовых автомобилей по МКАД.

Юшин добавил, что ряд производителей принимает решение дробить партии продукции на машины меньшей грузоподъемности, чтобы не попадать под действие новых правил.

Это тоже сказывается на расходах, так как требует большего числа водителей и т.д. Фурам на два дня закрыли въезд на МКАД и вылетные магистрали

Ряд крупных перевозчиков сообщил еще об одной проблеме, отказах в получении пропусков. Причина в якобы неверно оформленных документах.

Как сообщило издание, представитель крупной пищевой компании заявил, что оформление пропусков в Москву занимает недели. Помимо этого, если отказали при первом обращении, транспорт фактически остается без пропуска к майским праздникам.

Представители компании "Вкусвилл" рассказали, что особую сложность вызывает получение ночных пропусков. В компании подтвердили, что длинные "майские" могут усугубить ситуацию. В конечном итоге рост затрат на доставку отрицательно скажется на доступности продуктов в магазинах.

По словам собеседника издания, решением проблемы мог бы стать мораторий на штрафы за езду без пропусков нового образца, до устранения сложностей.

В столичном департаменте транспорта ситуацию не комментируют.

Ранее власти ввели новые правила проезда грузовиков пределах МКАД