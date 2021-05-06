МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час никак не отразится на безопасности российских дорог, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое мнение он высказал в интервью радио Sputnik. Эксперт научил, как переделать автомобиль и не получить штраф

По его словам, было бы эффективнее установить дополнительные дорожные ограждения, мешающие водителям выезжать на встречную полосу.

"Цель понижения скорости движения по всей стране одна – это исключительно увеличение доходности камер контроля скорости. К глубокому сожалению, за безопасность дорожного движения никто не борется, иначе, например, поставили бы по всей стране знаки и отбойники, где они нужны, чтобы люди на встречную полосу не выезжали на федеральных трассах", – считает он.

По мнению Шапарина, большинство водителей не пользуются возможностью нарушать скоростной режим, так как он обычно соответствует дорожным условиям.

"У нас в стране практически повсеместно установлен достаточно низкий скоростной режим с учетом того, что у водителей есть возможность ехать чуть быстрее, если это позволяют дорожные условия. Большинство водителей этот лимит плюс 20 километров в час – и так не выбирает, поскольку качество дорог часто не очень высокое, и это просто опасно, а водители не самоубийцы. Или погодные условия не позволяют, или еще что-то", – пояснил вице-президент Национального автомобильного союза.

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