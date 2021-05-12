МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. При покупке автомобиля в первую очередь следует проверить не находится ли он в залоге, в противном случае вы можете лишиться свежеприобретенного транспортного средства. О том, как правильно зарегистрировать залог и проверить его наличие, рассказал агентству "Прайм" адвокат, член МГКА "Московская гильдия адвокатов и юристов", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

Проверка залога в отношении имущества является важным фактором, потому что кредитор, являющийся залогодержателем, может обратить взыскание даже на предмет залога, находящийся у другого лица.

"Иными словами, возможна ситуация, в которой лицо передало кредитору в залог автомобиль, затем вы купили этот автомобиль, обременённый залогом и правом кредитора обратить взыскание на предмет залога", — указывает эксперт.

Кредитор вправе забрать у вас данное транспортное средство, поскольку залог следует не за человеком, а за вещью. У кого бы машина ни находилась — кредитор всегда сможет обратить на неё взыскание.

По словам адвоката, важно понимать, что не все предметы залога должны быть зарегистрированы. В частности, залог движимого имущества не подлежит обязательной регистрации, однако на практике добросовестные залогодержатели всегда его регистрируют.

Такая регистрация помогает подтвердить дату возникновения залога, помогает уведомить третьих лиц о залоге и предотвратить ситуацию прекращения залога.

"Таким образом, если вы, например, выдаёте какому-нибудь лицу денежный заём под залог автомобиля или иного движимого имущества, настоятельно рекомендую вам зарегистрировать залог у нотариуса. Эта услуга стоит около 1000 рублей, однако данное действие сможет значительно защитить ваши права", — отметил юрист. Эксперт подсчитал, на каком топливе ездить дешевле

Если же вы наоборот покупаете автомобиль, то вы можете проверить его через Реестр заложенного имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты. Для этого вам необходимо будет вести идентификационные данные (например, ФИО залогодателя, VIN транспортного средства, номер залога или иные данные). Также, помимо Реестра заложенного имущества следует проверить данные, размещаемые на Федресурсе во вкладке "Обременения" (https://fedresurs.ru/search/encumbrances).

Получение этих сведений из реестров бесплатно и осуществляется в режиме реального времени. О прекращении залога необходимо в течение трёх дней уведомить нотариуса, для исключения сведений о залоге из реестра.

"При проверке договора каждый юрист осуществляет сбор информации о наличии или отсутствии залоговых обременений, это обязательный шаг при заключении договора" — подытожил адвокат.