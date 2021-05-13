МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Вариантов обмана при обслуживании на сервисе великое множество. В большинстве своём они основаны на том, что владелец машины не понимает, как она устроена, что именно ломается, и каким образом осуществляется ремонт. Его интересует конечный результат — исправный автомобиль. Пользуясь этим, недобросовестные "сервисмены" могут выкатить перечень работ, существенно превосходящий реальную необходимость, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

При этом работы выполняются, и автомобиль приводится в нужное состояние. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", — говорит специалист.

В этом случае вы платите за сервис, который уже не гарантирует хорошего результата, и в ближайшем будущем у машины опять случатся проблемы.

Эксперт назвал и откровенно мошеннический способ ремонта — это когда формально работы проводятся, но по факту мастера пытаются восстановить сломавшуюся деталь или используют относительно целые запчасти, оставшиеся от предыдущего ремонта.

Это не просто мошенничество, а прямая угроза вашей жизни - если деталь развалится на дороге, то последствия могут быть печальными.

Именно поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, тем более, при ремонте большинства современных автомобилей необходим специнструмент и программное обеспечение, которых может не быть у неофициалов.

"Да и стоимость работ и запчастей вам озвучат до начала ремонта, и вы получите полное представление о глубине финансовой пропасти, в которую упадёте", — предупредил он.

Кстати, у многих брендов допускается даже личное присутствие клиента при ремонте автомобиля, что делает процесс более прозрачным. Автовладельцам напомнили о восьми неочевидных штрафах

По словам специалиста, следует сразу потребовать, чтобы вам продемонстрировали и снятую запчасть, и устанавливаемую. Если по каким-то причинам вы пользуетесь услугами частных мастерских, можно, выслушав экспертное мнение специалиста, самому осуществить закупку необходимых комплектующих и проконтролировать их установку.

"Не забывайте и о том, что стоимость работ может быть завышена или по причине более дорогого нормо-часа, или в результате того, что мастер "обнаружит" еще целый ряд неисправностей, которые нельзя не устранить. И, конечно, если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", — заключил автоэксперт.