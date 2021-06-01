МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительство может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним, увеличив предполагаемый объем финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития. Советник Путина назвал срок, когда россияне пересядут на электромобили

По данным издания, ранее планировалось инвестировать 418 миллиардов рублей.

"В распоряжение "Ведомостей" попал проект распоряжения правительства об утверждении Концепции электротранспорта, датированный 25 мая. Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд руб. И в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры. Также пересмотрены и расширены планы по поддержке спроса в части электромобилей и автомобилей на ВТЭ", — говорится в сообщении.

По информации издания, согласно проекту концепции, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, создание сети обойдется в 126 миллиардов рублей. Кроме того, будет построен завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей. Частично проекты профинансируются из федерального бюджета, остальное – внебюджетные средств.

Газета, со ссылкой на источник, сообщает, что обсуждение документа продолжается, его принятие возможно не раньше конца июня 2021 года.

"У электротранспорта на водородных топливных элементах есть потенциал, говорит представитель Минэкономразвития. По его словам, создание инфраструктуры для водородного транспорта предполагается на горизонте 2025–2030 годах", — говорится в сообщении.

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