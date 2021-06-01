МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Изменение правил маркирования некоторых товаров может привести, в частности, к росту цен на корма для домашних животных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на обращение производителей этой продукции. Соглашения о стабилизации цен на сахар в России завершили свое действие

Ассоциация производителей кормов для домашних животных, которая включает Mars, Nestle и другие, направила письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко, где рассказала о возможных рисках.

Речь идет о проекте приказа Минпромторга, который вступает в силу 21 июня. Он обязывает использовать знак обращения СТР на упаковке, в отношении которой установлено подтверждение соответствию требованиям.

На большинство товаров, в том числе продукты, уже действуют регламенты ЕАЭС, и этих категорий нововведения не коснутся. При этом корма пока маркируются знаком РСТ, регламент ЕАЭС для них только разрабатывается и должен быть принят до 2023 года. Это потребует замены на упаковку со знаком ЕАС.

В результате опасаются столкнуться с необходимостью полной смены упаковки дважды за четыре года, что приведет к затратам, потерям продаж и списаниям. Приказ предусматривает переходный период, разрешающий оборот товаров со знаками РСТ до 2022 года, но только при получении декларации соответствия не позднее 21 июня. На новинки и корма с истекающим сроком действия деклараций переходный период не распространяется, а упаковка для продукции была заказана заранее и уже печатается со знаком РСТ. У участников рынка на упаковку, подпадающую под ограничения, может приходиться до 50% текущего ассортимента.

Производители отмечают, что списание напечатанной упаковки грозит потерей более 550 миллионов рублей, а выпуск новой дважды обойдется в 530 миллионов. Нанесение наклеек — технически сложный процесс, требующий дополнительного персонала, и на это придется потратить 1,8 миллиарда рублей.

Исполнительный директор ассоциации Федор Борисов отмечает, что не все смогут использовать ручное нанесение наклеек, и части компаний придется сократить производство, а дополнительные издержки скажутся на ценах.

Ассоциация подсчитала, что от вынужденной приостановки продаж компании могут потерять более 21 миллиарда рублей, или порядка 9% рынка кормов для домашних животных.

Производители просят Абрамченко поддержать перенос вступления в силу приказа на три месяца и дать возможность выводить на рынок новую продукцию со знаком РСТ до вступления в силу техрегламента ЕАЭС.

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