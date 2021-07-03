МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Шины не просто дорогой аксессуар, но и важнейший элемент безопасности. От того, насколько эффективно они взаимодействуют с дорогой, зависит очень многое. Однако если шины изношены, то качество перемещения в пространстве сразу резко падает, делая его некомфортным и опасным. Поскольку новый комплект даже бюджетных шин стоит дорого, то возникает вопрос: можно ли без ущерба для безопасности продлить срок их службы. Как это сделать, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

Прежде всего, водитель должен использовать правильный стиль вождения, избегая резких нажатий на педаль газа и тормоза, а также не пытаясь входить в повороты на завышенной скорости.

"Это приводит к скольжению передних колес, в результате чего у них возникает активный износ внешних боковин. И если вы на регулярной основе пытаетесь слишком оптимистично преодолевать повороты, то очень быстро при вполне рабочем протекторе боковина ваших шин придёт в плачевное состояние", — уточняет эксперт.

Кстати, у переднеприводных автомобилей активно изнашиваются передние колеса. А задние даже при активном вождении остаются в хорошем состоянии. Если же у вас заднеприводный автомобиль, особенно c мощным двигателем, то при грубой работе с газом вы можете столкнуться еще и с активным износом внутренних боковин задних колес. Автомобилистов предупредили, какие машины у них могут отобрать

По словам Васильева, это опасно тем, что такой износ незаметен и может негативно сказаться не столько на разгоне, сколько на устойчивости автомобиля при движении, например, в том же повороте.

Так что разумно используйте руль и газ, не пытаясь превышать возможности резины про сцеплению с поверхностью.

"Также не следует двигаться слишком активно по неровным поверхностям — это приводит к разрыву нитей корда и появлению так называемых "грыж". Эксплуатировать такую шину уже нельзя", — говорит специалист.

Кроме того, желательно контролировать давление в шинах. Оно должно точно соответствовать указанным параметрам. Если давление в шинах больше нормы, начинает активно изнашиваться центральная часть протектора, если меньше, то внешние стороны. При этом еще может пострадать силовой каркас шины, а такие неисправности уже "не лечатся".

Также не стоит забывать о том, что геометрия подвески, а, если точнее, ее развал и схождение, должны соответствовать данным автопроизводителя. Это касается не только передних, но и задних колес. Если углы не соответствуют норме, то шины сотрутся очень быстро, да и автомобиль будет управляться плохо, а значит и небезопасно. Эксперт назвал ошибку при парковке авто, о которой вы не подозревали

То же касается и ступичных подшипников. При возникновении люфта износ шин будет резко увеличиваться.

Если у вашего автомобиля присутствует полноценная запаска, то эксперт рекомендует с определённой периодичностью осуществлять ротацию шин на автомобиле таким образом, чтобы каждое колесо, с учетом запасного, определенное время работало на новой позиции.

Таким образом, можно уменьшить общий износ шин в среднем на 20 процентов.

"Но в любом случае, если износ шин приближается к минимально допустимому, лучше не экономить на своей безопасности и поменять их на новые", — заключил Васильев.