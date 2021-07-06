МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Время — деньги, и в отношении сдачи квартиры в аренду — это совершенно справедливо. Чтобы не было простоя объекта, важно соблюсти несколько правил. Прежде всего, надо грамотно оценить свой объект, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

Риелтор предупредила, как вашу квартиру могут продать без вас

Например, удаленность от станций метро или МЦК может снизить арендную ставку на 10-15%, отсутствие косметического ремонта — на 5-10%, отсутствие в подъезде домофона, консьержа, видеонаблюдения, недостаток освещения улиц — иными словами, мер безопасности проживания — уменьшат цену найма на 4-5%.

При этом, наличие перечисленных качественных преимуществ далеко не всегда способно увеличить арендную ставку, но может сделать объект более ликвидным — он быстро сдастся, и собственник не потеряет доход от простоя.

По словам Поляковой, залог быстрой сдачи — готовность арендодателя к предоставлению дисконта — в сегодняшних условиях, когда есть вероятность нового оттока арендодателей в связи с ужесточением ограничительных мер, можно говорить о скидках 5-10%. Но самостоятельно сразу идти на снижение следует далеко не всегда, считает специалист.

Имеет смысл и правильно провести предарендную подготовку. Прежде чем делать ремонт для успешной сдачи квартиры, оцените свою целевую аудиторию. Иногда быстрее и выгоднее сдать "убитую" квартиру со скидкой от 10% до 40%, чем выполнять в ней ремонтные работы.

Если ваш объект находится в старом доме на окраине города, дорогостоящая отделка не изменит его ценовую категорию, ставка найма останется прежней, и траты не окупятся. Серьезные вложения оправданы в ремонт квартиры в престижной локации — стоимость найма в этом случае может существенно измениться.

"Основной постулат обустройства сдаваемой жилплощади эконом- или комфорт-классов — должно быть аккуратно, чисто, сантехника и бытовая техника исправны. То, что дорого вашему сердцу, заберите с собой, нужно помнить, что на время аренды вы передаете имущество в пользование арендаторам", — говорит специалист по недвижимости.

Необходимо сделать рекламу эффективной — составить лаконичное объявление с перечислением качественных характеристик объекта, не исказив и не приукрасив информацию.

Также важно провести показ квартиры — рассказать обо всех преимуществах вашего объекта потенциальным арендаторам.

Полякова перечислила также, что собственнику квартиры не нужно делать на показе объекта. Не следует говорить слишком много и рассказывать в подробностях о себе, ругать предыдущих квартирантов.