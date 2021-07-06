МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В Кодексе РФ об административных нарушениях нет штрафа за грязное транспортное средство. Однако если номерные знаки на вашей машине из-за "случайного" загрязнения нечитаемые, вас могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или временно лишить права на управление автомобилем. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Водители жалуются на "слишком частые" штрафы с камер

В Интернете, по словам адвоката, можно встретить "множество пространных рассуждений", что в случае, если машина эксплуатируется с грязными номерными знаками, на водителя может быть составлен протокол по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ.

"Не вступая в полемику с авторами, отмечу лишь одно: если весь автомобиль будет грязным, включая и номерные знаки, то с высокой долей вероятности это будет означать, что загрязнение связано с процессом вождения и погодными условиями, а в таковых условиях административной ответственности судебная практика не предусматривает", — сказал юрист.

И напротив, если весь автомобиль чистый, а номерные знаки в связи со "случайным" загрязнением нечитаемые — может наступить наказание вплоть до штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

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