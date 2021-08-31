МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Осенью жизнь автолюбителей вновь претерпит изменения. С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет в большинстве случаев начинать свой отсчет со дня, когда собственник авто зашел на портал "Госуслуги", содержащий информацию о штрафе. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Обжалование штрафа по новым правилам будет возможно не только письмом, но и через "Госуслуги", при этом ответ на жалобу смогут направить заявителю через тот же портал в течение 3 дней со дня его вынесения.

По словам юриста, на сайте "Госуслуги" в случае нарушения ПДД, зафиксированного дорожными камерами в автоматическом режиме, размещается информация о постановлении об административном правонарушении и о штрафе. В настоящее время обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня получения его копии. Однако кроме правил самого портала, действуют и правила почты, согласно которым, электронное заказное отправление считается врученным, если организация федеральной почтовой связи получила уведомление о том, что адресат прочитал отправление. В Москве может появиться новый штраф для автомобилистов

"С приходом осени постановление по делу об административном нарушении будут считать доставленным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете на Госуслугах, если адресат согласился получать постановления только таким способом", — отмечает адвокат.

Если в день размещения адресат не зашел на портал, документ будут считать доставленным на следующий день с момента входа адресата на портал в течение 7 дней с даты размещения постановления. Документ направят почтой, если адресат не зарегистрировался на Госуслугах или не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него.

"Так что, с 1 сентября обжаловать постановления по штрафам за нарушения, зафиксированные дорожными камерами в автоматическом режиме, станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками на такое обжалование", — подытожил юрист.