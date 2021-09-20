Эксперт Солдатова: объекты, построенные с нарушениями, не попадут под гаражную амнистию
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. С 1 сентября 2021 года стартовала гаражная амнистия. Продлится она ровно пять лет до 2026 года. Подразумевается, что владельцы гаражей, которые были возведены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, смогут их оформить в свою собственность в упрощённом порядке. О том, кто сможет воспользоваться гаражной амнистией, рассказала заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.
Существует ряд юридических аспектов, которые необходимо учитывать при оформлении гаражей в собственность на условиях гаражной амнистии. Тут не все так просто, как может показаться. Дело в том, что существует определенная категория гаражей, на которые амнистия не распространяется. Прежде всего, к ним относятся те, которые строились с нарушениями или без соблюдения существующих норм и законов. Если гаражи возводились без законного основания на строительство, то оформить их в собственность на условиях гаражной амнистии не получится.
"Для того, чтобы воспользоваться гаражной амнистий, необходимо предъявить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании гаражного кооператива. Если этих документов нет, то собственность оформлена не будет",- говорит Солдатова.
"Если есть, то можно обращаться для закрепления земельного участка. И только после этого гараж можно оформляться в собственность", – добавляет она.
Важная деталь — по гаражной амнистии в собственность будет предоставляться земельный участок под гаражом. Речь идет о тех земельных участках, которые находились до этого в государственной или муниципальной собственности. Если же гараж был куплен у юридического или физического лица без соответствующего оформления, то на него гаражная амнистия распространяться не будет.
"По гаражной амнистия передается в собственность земля, которая являлась государственной, а если земля была получена или приобретена у других собственников, то соответственно власти ей распоряжаться не могут, и гаражная амнистия на такие участки тоже распространена быть не может", — отмечает эксперт.
https://1prime.ru/business/20210920/834733430.html