МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. С 1 сентября 2021 года стартовала гаражная амнистия. Продлится она ровно пять лет до 2026 года. Подразумевается, что владельцы гаражей, которые были возведены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, смогут их оформить в свою собственность в упрощённом порядке. О том, кто сможет воспользоваться гаражной амнистией, рассказала заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Мишустин призвал проводить "гаражную амнистию" комфортно для россиян

Существует ряд юридических аспектов, которые необходимо учитывать при оформлении гаражей в собственность на условиях гаражной амнистии. Тут не все так просто, как может показаться. Дело в том, что существует определенная категория гаражей, на которые амнистия не распространяется. Прежде всего, к ним относятся те, которые строились с нарушениями или без соблюдения существующих норм и законов. Если гаражи возводились без законного основания на строительство, то оформить их в собственность на условиях гаражной амнистии не получится.

"Для того, чтобы воспользоваться гаражной амнистий, необходимо предъявить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании гаражного кооператива. Если этих документов нет, то собственность оформлена не будет",- говорит Солдатова.

"Если есть, то можно обращаться для закрепления земельного участка. И только после этого гараж можно оформляться в собственность", – добавляет она. Названы подводные камни гаражной амнистии

Важная деталь — по гаражной амнистии в собственность будет предоставляться земельный участок под гаражом. Речь идет о тех земельных участках, которые находились до этого в государственной или муниципальной собственности. Если же гараж был куплен у юридического или физического лица без соответствующего оформления, то на него гаражная амнистия распространяться не будет.

"По гаражной амнистия передается в собственность земля, которая являлась государственной, а если земля была получена или приобретена у других собственников, то соответственно власти ей распоряжаться не могут, и гаражная амнистия на такие участки тоже распространена быть не может", — отмечает эксперт.