МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Неправильное хранение сезонной автомобильной резины приводит к преждевременному старению и ухудшению качественных характеристик покрышек: потере эластичности, образованию трещин, деформации. Принципиальных условий для содержания резины несколько: запрещено хранить покрышки под прямыми солнечными лучами, чтобы не повредить структуру резины, на масляной или другой жирной поверхности – любая "химия" повредит их состояние. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Автоэксперт объяснил, как выбрать зимнюю резину

"Электроприборы, например, сварочный аппарат, выделяя озон, состаривают покрышки раньше срока, поэтому хранить их в открытом виде в гараже, где проходят какие-либо ремонтные работы, контрпродуктивно", — убежден он.

Стоит учитывать и показатели места, где будут храниться шины: влажность и температуру. Первый параметр не должен превышать 60–80%, второй — +25°C. Также важна проветриваемость помещения, но не рекомендуется хранить покрышки на открытой местности – балконе или во дворе под навесом – дольше месяца, так как погодные условия могут повлиять на их качество.

"Оптимальный вариант – отдать шины на сезонное хранение в специализированные боксы, которые есть у крупных магазинов по продаже покрышек, сервисных центрах и станциях техобслуживания, а также у официальных дилеров. Такой выбор даст гарантию того, что помещение под хранение резины будет оборудовано по всем требованиям", — заверил эксперт.