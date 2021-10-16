МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа превысила 2 миллиона рублей, и это не предел — до конца декабря машины могут подорожают на четверть от цены начала года. С учетом подорожания под действие налога на роскошь стали подпадать массовые авто, и со временем их количество будет только увеличиваться. Восстановить справедливость и избежать повышенного налога можно только за счет корректировки его планки, уверены эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Готовь кошелек. В России меняют правила техосмотра подержанных авто

По данным агентства "Автостат", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с января по август увеличилась на 21% и по итогам августа составила 2 миллиона 140 тысяч рублей. Таким образом, до момента, когда рядовая машина приблизится к планке, от которой начинается налог на роскошь, остается менее миллиона рублей.

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев — так называемый налог на роскошь — действует в России с 2014 года для дорогостоящих автомобилей. По законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.

МАШИНА КАК РОСКОШЬ

Налог на роскошь — это повышающий коэффициент для вычисления налога на автомобиль. Если без этого коэффициента при высчитывании налога идет простая градация по лошадиным силам, то с ним налог увеличивается на этот коэффициент, объясняет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

К примеру, если у машины 150 лошадиных сил, но ее стоимость превышает 3 миллиона рублей, то помимо налоговой ставки по Москве в 35 рублей за лошадиную силу этот показатель будет увеличен на 1,1, или 10%. То есть вместо 5,25 тысячи составит 5,775 тысячи рублей. В зависимости от количества лошадиных сил и стоимости автомобиля эти показатели "могут серьезно вырасти, и избежать такого налогообложения не получится". Выгодное вложение. Когда авто дорожает после покупки

"Большая проблема кроется в том, что планка налога в 3 миллиона рублей ни разу с 2014 года, когда был введен этот налог, не индексировалась, и с учетом того, как сильно подорожали автомобили за последний год, в список авто, попадающих под "налог на роскошь", сильно увеличился и в него стали попадать даже массовые модели", — говорит эксперт.

Причины роста цен на автомобили всем известны — это проблемы с производством микрочипов и перебои в глобальной логистической цепочке из-за пандемии. А ряд автопроизводителей уже говорит, что не планирует снижать цены даже после восстановления производства, концентрируясь на люксовости сегмента.

ЕЩЕ ОДИН НАЛОГ

За последние шесть лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 67%. Только за последние месяцы текущего года она корректировалась трижды: по итогам первого квартала показатель достиг 1,8 млн рублей, в июле — 1,9 млн рублей, в августе 2 млн рублей.

Если автомобили будут дорожать и дальше, под повышенный транспортный налог могут попасть и авто, не относящиеся к классу премиум и люкс, не сомневается генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

При этом в Минпромторге заявляют, что в число роскошных автомобилей не войдут те, чья цена не превышала планку в 3 млн рублей. Например, если в год производства его стоимость была меньше установленного порога, то оплата повышенного налога в текущем и последующих налоговых периодах для владельцев исключена.

Однако, по словам эксперта, некоторые модели и их комплектации будучи представителями сегмента SUV рискуют уже в 2022 году попасть под налог на роскошь. Например, Mitsubishi Pajero Sport в 2020 году в комплектации Instyle уже стоила 3,14 млн рублей. То есть, с 2016 года, когда стартовая цена модели равнялась 2 млн рублей, авто, не видоизменяясь технически, перешло в разряд роскошных авто.

"В текущей ситуации так называемый налог на роскошь просто превращается в еще один транспортный налог. Ведь когда средняя цена уже превышает два миллиона, то 3 миллиона — это явно не роскошь, а просто чуть лучше среднего", — считает Мигаль.

СОЦИАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Когда в далеком 2014 году сумма налога на роскошь устанавливалась в 3 миллиона, этот платеж преподносился как "налог социальной справедливости", при котором богатые должны платить больше налогов — массовая общественность приняла эту риторику.

"С тех пор только официальная инфляция уже составила почти 50% — то есть 3 миллиона должны превратиться в 4,5 миллиона. А ведь нужно еще учитывать разницу курсов валют, ведь большинство автомобилей хоть и собираются на территории России, но все равно очень зависят от импорта и компонентов, и запчастей", — рассуждает директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Список "роскошных" автомобилей растет с каждым годом, но если раньше он состоял из премиальных и люксовых автомобилей, то в этом году в нем впервые оказались марки Citroen, Peugeot и Skoda, которые являются массовыми брендами, добавляет генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

Груздев предполагает, что порог налога на роскошь не будут увеличивать до тех пор, пока цена на российские Lada не подступит вплотную к 3 миллионам, а "до этого еще достаточно далеко". С другой стороны, "АвтоВАЗ" сообщил о шестом за этот год повышении цен на автомобили Lada с 18 октября, так что предсказание может сбыться раньше, чем кажется. Кабмин отказался повышать планку транспортного налога для дорогих машин

С другой стороны, есть мнение, что машины вообще является роскошью, ведь большинство населения все-таки не могут позволить себе купить автомобиль, и значит, его наличие уже является роскошью. Есть также мнение, что налог на роскошь надо заменить на экологический налог и облагать им все автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями, а освободить от его уплаты более экологические чистые электромобили и автомобили на водородном топливе.

Так или иначе, единственная возможность владельцев нероскошных авто избежать повышенного налога — ждать от властей корректировки параметров начислений. "Ведь для справедливого налогообложения необходимо учитывать инфляцию и растущие цены на легковые авто, чтобы перечень дорогих марок и моделей не увеличивался ежегодно", — подытожил Мигаль.