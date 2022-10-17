МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих, чтобы поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил президент компании Максим Соколов. СМИ: китайские автомобили могут начать собирать в Санкт-Петербурге

"Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно "АвтоВАЗа" или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса", — сообщил Соколов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федераций по импортозамещению.

"Здесь мы считаем необходимым расширить программу, которая действует сейчас, включив в нее такие категории как пенсионеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов", — подчеркнул он.

Речь идет о программе льготного автокредитования, которая является на сегодняшний момент одним из основных драйверов поддержки спроса на отечественный автопром. Планируется, как отмечал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, что программа будет продлена на 2023 год.

Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены — скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.