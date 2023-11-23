МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правильно выбрать черную икру непросто: дорогой продукт приобретают редко, поэтому не все знают, какой она должна быть. На что обратить внимание, рассказала "Прайм" директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова. Эксперты предсказали, что в России подешевеет красная икра

Для начала внимательно изучите маркировку. По техническому регламенту на каждой банке с икрой должен быть указан ее вид, место производства, название аквакультурного хозяйства. Если на банке написано только "осетровая", это не соответствует правилам информирования потребителя.

Если банка стеклянная, изучите ее содержимое. Согласно ГОСТ, осетровая икра должна быть от одного вида рыбы, икринки должны быть целыми и одинакового размера, легко отделяться друг от друга. Цвет ей полагается иметь равномерный, от светло-серого до черного или от бледно-желтого до желтовато-серого. Могут быть зеленоватые или коричневатые оттенки.

"Также одним из признаков качественной черной икры является отсутствие тузлука — жидкость не должна плескаться в таре", — добавила Котельникова.

Покупать икру на рынке из открытой тары опасно для здоровья. Она не может так храниться долго, поэтому у потребителя уже должны зародиться сомнения в качестве. В такой икре могут быть незаявленные компоненты, в том числе запрещенные, чтобы усилить консервацию.

Согласно проведенному ранее Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством исследованию черной икры, из 16 торговых марок лишь одна не имела замечаний.

У остальных обнаружили нарушения в части микробиологии, консервантов, антибиотиков. В образцах отсутствовали указания на видовую принадлежность икры.

"Был найден и фальсификат — вместо икры заявленного вида рыбы оказалась икра другого вида, а также контрафакт — производитель заявил, что не производил ту икру, которую мы закупили. Причем одна контрафактная икра была закуплена в московском ГУМе", — заключила эксперт.