МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В России для регулирования цен на социально значимые продукты можно было бы использовать американские методы, заявил в беседе с РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

По его мнению, необходимо создать интервенционные фонды для продовольствия.

Он отметил, что тогда регулировать цены на социально значимые продукты в России можно по примеру США и Канады.

В частности, решения правительства РФ в декабре прошлого 2020 года по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло правильные,однако, считает Данкверт, если долго использовать эти меры, это может дать другой эффект. По его словам, "производители могут терять интерес к тому, чтобы производить в тех количествах, в которых они могут".

Для снижения цен на еду нужно увеличивать производства. Поэтому нужно определиться с системными мерами поддержки.

"Либо мы поддерживаем те слои населения, которые требуют поддержки, либо мы поддерживаем производителей", добавил он.

"Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства. По социально значимым продуктам вполне можно использовать и американские методы, когда они держат, потом выбрасывают определенные виды продукции", — добавил собеседник издания.

В частности, речь идет о создании интервенционных фондов для социально значимых продуктов по аналогии с интервенционным фондом для зерна, который уже действует в России.

Механизм зерновых интервенций в России применяется с 2001 года. Он нужен для стабилизации внутренних цен на зерно.

Читайте также: Moody's увидело риск отключения России от Visa и MasterCard